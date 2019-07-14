Мощи святых Петра и Февронии прибыли из Мурома в Москву

С 15 по 21 июля поклониться мощам святых Петра и Февронии, считающихся покровителями брака, можно в Москве. Православную святыню доставили из Мурома в храм Христа Спасителя.

«Сегодня совершилось событие, из ряда вон выходящее: пришли князья муромские в этот храм, чтобы дать возможность нам и нашим близким, живущим семейной жизнью, приложиться к этой святыне, а прикоснувшись, получить ту благодатную силу, которая даст возможность изменить свое человеческое я, спокойствие и сочувствие», - цитирует ТАСС митрополита Липецкого и Задонского Арсения (Епифанова).

Сегодня он возглавил богослужение в храме Христа Спасителя.

В течение следующей недели поклониться святыне можно с 8.00 до 20.00. Очередь будет начинаться на Пречистенской набережной.

РПЦ чтит память святых Петра и Февронии 8 июля. Они умерли в этот день в один час. С 2008 года 8 июля отмечается как Всероссийский день семьи, любви и верности.