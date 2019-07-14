Протестующие строят баррикады на Елисейских полях

Демонстранты, вышедшие на улицы Парижа в День взятия Бастилии, начали строить баррикады на Елисейских полях.

Протестующие собирают на главной улице железные ограждения. Правоохранители пытаются раскидать возводимые конструкции. Между митингующими и полицейскими происходят столкновения. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

Как сообщает BFMTV, правоохранительные органы французской столицы задержали более 150 человек. Отмечается, что 14 июля в Париже были усилены меры безопасности. Желающих посмотреть военный парад досматривали и изымали бутылки с жидкостями.

По Елисейским полям торжественно прошли более 4 тысяч военнослужащих. Были задействованы 69 самолетов, 40 вертолетов, до 200 мотоциклов, а также около 200 лошадей.