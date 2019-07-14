На Украине автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов

На Украине на трассе Николаев - Снигиревка автомобиль ВАЗ врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

Спортсмены двигались по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшего следом автомобиля Lada начал обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковой машины резко вернулся в свою полосу, но не успел затормозить и въехал в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии шестеро несовершеннолетних велосипедистов пострадали, все они получили травмы разной степени тяжести. Скорая помощь доставила детей в областную детскую больницу Николаева. В основном пострадали девочки в возрасте от 14 до 17 лет.

На месте инцидента работают полиция и следователь главного управления Нацполиции в Николаевской области, сообщает издание «Новости N».