Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак
Российский актер Борис Клюев решил рассказать поклонникам о своей страшной болезни и борьбе с ней.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Российский актер театра и кино Борис Клюев рассказал, что ему диагностировали онкологию.
Он признался, что перенес операцию и продолжает бороться с заболеванием. Диагноз «рак легких» ему поставили в прошлом году.
«Я болен, но продолжаю лечение», - сказал артист.
Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра. По его словам, его «отдушиной и отвлечением от болезней» стала его супруга Виктория, в браке с которой он уже почти 45 лет.