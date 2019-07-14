Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак

Российский актер театра и кино Борис Клюев рассказал, что ему диагностировали онкологию.

Он признался, что перенес операцию и продолжает бороться с заболеванием. Диагноз «рак легких» ему поставили в прошлом году.

«Я болен, но продолжаю лечение», - сказал артист.

Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра. По его словам, его «отдушиной и отвлечением от болезней» стала его супруга Виктория, в браке с которой он уже почти 45 лет.