Уральская девочка попала в Книгу рекордов России за прыжок с парашютом

Жительница Екатеринбурга Каролина Черных попала в Книгу рекордов России. Она стала самой маленькой экстремалкой, которая прыгнула с парашютом. Свой первый прыжок девочка совершила в возрасте 10 лет.

Это был подарок от родителей на день рождения. Девочка прыгнула в тандеме с инструктором с высоты 2,5 тысячи метров. Теперь планирует покорить 4 тысячи метров.

Каролина - седьмой ребенок в семье Черных. Ее папа работает тренером в Теннисной академии, где занимается в девочка. В этот спорт Каролина пришла два года назад, но у нее в копилке уже второй взрослый разряд и титул «Первой ракетки России».

«Когда первый раз взяла ракетку, было очень непривычно, потому что нужно контролировать не только руку, но и ракетку. Сначала я не чувствовала своих ударов, потом начала добавлять силу», - рассказала девочка сайту «Комсомольской правды».

Кроме тенниса она еще занимается пауэрлифтингом. У нее второй разряд в жиме штанги лежа и становой тяге.

А еще она с родителями готовится покорить Эльбрус. Чтобы побить мировой рекорд, по словам мамы Каролины, нужно сделать это до 13 лет.