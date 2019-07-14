День взятия Бастилии: демонстранты в Париже потребовали отставки Макрона

В День взятия Бастилии во французской столице начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ против митингующих. При этом, в Париже 14 июля была увеличена численность силовиков для обеспечения порядка на массовых мероприятиях.

В Париже прошел военный парад по случаю национального праздника. Сразу после него неподалеку от Елисейских полей начались беспорядки.

Антиправительственные демонстранты выкрикивали лозунги движения «желтых жилетов», в также требовали отставку действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Митингующие стали крушить ограждения, строить из них баррикады и поджигать различные предметы. В результате начавшейся потасовки между демонстрантами и правоохранителями полиции пришлось применить слезоточивый газ.