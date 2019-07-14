Опубликован список пострадавших при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане

Названы имена пострадавших при падении ветки чинара во дворе Дворца Шекинских ханов в Азербайджане.

Министерство здравоохранения республики сообщило, что среди пострадавших есть граждане России - Севиндж Солтанова (1940 года рождения) и Лачын Солтанова (2004 года рождения). Полный список пострадавших доступен по этой ссылке.

Всего в результате происшествия пострадали 19 человек, состояние четырех оценивается как тяжелое. Для их лечения из Баку были направлены высококвалифицированные врачи. Если это будет необходимо, то для лечения пострадавших доставят в Баку. Об этом сообщает ресурс Oxu.az.

Напомним, что 14 июля на территории Дворца Шекинских ханов ветка древнего дерева сломалась и упала на туристов. По имеющейся информации, ханский чинар был высажен в 1532 году, высота дерева - 42 метра.