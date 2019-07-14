В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат

В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов». По его словам, утром 15 июля в столицу еще приедут депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

В Москве у них запланирована встреча с депутатами Госдумы и членами Совфеда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Георгия Ломию.

По словам Леонида Калашникова, председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на встрече поговорят о сотрудничестве в политической и гуманитарной сферах.

«Альянс патриотов» - это единственная партия в грузинском парламенте, которая поддерживает начало прямого диалога с Россией.