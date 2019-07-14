Три автомобиля столкнулись в Грузии: кадры последствий страшной аварии

Три автомобиля столкнулись на трассе Батуми - Кобулети в Грузии вечером 13 июля. Одна из машин - минивэн - перевозила туристов из Польши и Ирана. В результате аварии погибли два человека, еще 11 получили ранения.

«Один скончался на месте, а его супруга - в клинике. В тяжелом состоянии их дети. Двоим туристам потребовалась хирургическая операция. Состояние остальных сравнительно стабильное. Среди пострадавших только двое граждан Грузии, которые, предположительно, были водителями», - цитирует Sputnik Грузия министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе.

Видео последствий трагического ДТП появилось в Сети. На кадрах видно, как спасатели извлекают пострадавших из одной из машин и уносят их на носилках.

«Объездные трассы Батуми-Кобулети и Кутаиси-Копитнари являются одними из самых опасных. Лихачи злоупотребляют качественным дорожным покрытием и значительно превышают скорость, создавая реальную угрозу для жизни. Видеокамеры и штрафы не помогают. Дорога на отдых в Грузии давно превратилась в дорогу на тот свет», - говорится в сообщении к видео.

МВД Грузии начало проверку в связи с ЧП. Причины аварии устанавливаются.