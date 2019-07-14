На линии соприкосновения в Донбассе зафиксировано нашествие саранчи

На территорию Станично-Луганского района налетели полчища саранчи, сообщила райгосадминистрация района в Facebook.

«Сейчас решается, каким образом бороться с саранчой, потому что территория не обследована и не разминирована», - сказано в сообщении.

Отмечается, что у линии соприкосновения расположены пруды, высыхание которых и способствовало распространению насекомых. Дело в том, что искусственные пруды превратились в болота, став очагом размножения насекомых.

В райгосадминистрации сказали, что не смогут использовать авиацию для обработки территории химическими средствами против саранчи из-за линии соприкосновения.