Мышиная лихорадка в Саратове: сотни людей заразились страшной инфекцией

В Саратове около 850 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Среди обывателей это заболевание называют мышиной лихорадкой, потому что переносчиком являются мыши.

Заболевание протекает тяжело и сопровождается высокой температурой, тошнотой, слабостью и болью в мышцах. Ситуацию в регионе взял под контроль глава Саратовской области Валерий Радаев.

Восстановление организма после мышиной лихорадки долгое - врачи рекомендуют в течение года внимательно следить за состоянием почек и вовремя сдавать анализы. Также симптоматика может сохраняться и после прохождения острого периода - часто наблюдается сухость во рту и онемение рук.

Из 850 жителей Саратовской области, заразившихся этой инфекцией, более 150 человек остаются в больницах. Одна женщина скончалась.

Эколог Ольга Абросимова утверждает, что обострение заболевания связано с возросшей популяцией мышей, а это, в свою очередь, - с погодными условиями, которые сложились зимой.