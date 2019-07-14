Россияне пострадали при падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане

В результате падения ветки на территории Дворца шекинских ханов в Азербайджане пострадали двое россиян. Об этом сообщает ресурс Oxu.az, ссылаясь на местные власти.

В связи с инцидентом к врачам обратилось 19 лиц, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«Из столицы привлечены специалисты. Подготовлен вертолет, в случае необходимости пострадавшие будут доставлены в Баку»,- указали в пресс-службе.

По имеющимся данным, ханский чинар был высажен в 1532 году, высота дерева составляет 42 метра.

Дворец Шекинских ханов - один из самых выдающихся памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был возведен в 1761-62 году, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть Шеки и дворец включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.