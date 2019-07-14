Городской серфинг: экстремал прокатился по подтопленным улицам Воронежа

Житель Воронежа превратил затопленные улицы города в своеобразный аттракцион. Видео появилось в одной из соцсетей.

Экстремал с помощью GoPro снял ролик с катанием на небольшой доске по лужам. Ему удалось сделать кадры от первого лица.

Самыми удобными для катания оказались автомобильные дороги. После нескольких неудачных попыток экстремал смог проехать несколько десятков метров с горки на доске.