Городской серфинг: экстремал прокатился по подтопленным улицам Воронежа
Видео от первого лица появилось в Сети.
© Видео: Roma Shalimov,Youtube © Фото: Roma Shalimov,Youtube
Житель Воронежа превратил затопленные улицы города в своеобразный аттракцион. Видео появилось в одной из соцсетей.
Экстремал с помощью GoPro снял ролик с катанием на небольшой доске по лужам. Ему удалось сделать кадры от первого лица.
Самыми удобными для катания оказались автомобильные дороги. После нескольких неудачных попыток экстремал смог проехать несколько десятков метров с горки на доске.