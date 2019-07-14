Писательница и бард Елена Касьян умерла в возрасте 48 лет

14 июля в районе 7 утра умерла писательница и бард Елена Касьян. Сообщение об этом появилось в одной из соцсетей.

«Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела... Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поет нам сверху», - говорится на ее странице в Facebook.

Касьян было 48 лет. Несколько лет назад у нее обнаружили рак молочной железы. Женщина перенесла несколько операций, сообщает РИА Новости.

Елена Касьян выросла во Львове. За свою жизнь она записала четыре альбома авторских песен, издала три поэтических сборника. Она является автором двух книг для детей, сказок для взрослых.