Супермены в погонах: челябинские полицейские спасли из горящего дома 33 человека

Четверо челябинских полицейских спасли из пожара более тридцати человек. Ночью в городе Сатка загорелся жилой многоквартирный дом.

В это время полицейские Рустам Гафаров, Михаил Пудовкин, Богдан Тренин и Игорь Петров проезжали на патрульной машине и увидели, что крыша здания начала дымиться. Стражи порядка моментально вызвали спасателей на место происшествия, после чего разбудили жильцов.

Пока пожарная машина ехала по адресу, правоохранители помогали людям выбраться из горящего дома. Среди жильцов были инвалиды и старики, которые были не в состоянии покинуть здание самостоятельно. Пламя быстро распространялось, полицейские действовали очень оперативно, людей с ограниченными возможностями выносили на руках, сообщает пресс-служба МВД России.

Вскоре на место событий прибыли пожарные и потушили огонь. Благодаря действиям правоохранителей, никто из людей не пострадал. О причинах пожара не сообщается.