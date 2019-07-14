При падении ветки 500-летнего дерева в Азербайджане пострадали 19 человек

Девятнадцать человек, в том числе туристы пострадали при падении ветки 500-летнего дерева чинар на территории резиденции шекинских ханов в Азербайджане.

В связи с происшествием 19 человек обратились в больницу. Двое из них были госпитализированы, остальным медпомощь была оказана амбулаторно, сообщает издание Azdision.az

По имеющимся сведениям, ханский чинар был высажен в 1532 году, его высота составляет 42 метра. Дерево защищает историческое здание от солнца, ветра, дождя и снега.

Дворец Шекинских ханов является одним из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец построили в 1761-62 годах как летнюю резиденцию Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и дворец были включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.