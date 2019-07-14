Сотни венков и цветов: в Вильнюсе отметили 75-летие освобождения от фашистов

В Вильнюсе 13 июля отметили 75-летие освобождения от нацистской Германии.

Церемония состоялась на Антакальнисском кладбище, около самого большого мемориала страны в честь советских войск.

Мероприятие посетил председатель Республиканской организации ветеранов войны, сам сражавшийся на стороне антигитлеровской коалиции Юлюс-Ленгинас Декснис.

«Каждый год мы празднуем день освобождения, но этот день особенно праздничный, потому что это - 75-летие этого значимого для города и всей Литвы события», - заявил он.

Сотни людей возложили цветы и венки к мемориалу и почтили память погибших в боях солдат.

Как отметил временно поверенный в делах России в Литве Дмитрий Масюк, в этом году акция в честь освобождения Вильнюса также является «вкладом в борьбу с теми, кто пытается в новых условиях переписать историю».