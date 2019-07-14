Власти Приангарья пообещали построить в Тулуне 2,5 тысячи домов

Глава Приангарья Сергей Левченко дал обещание построить для пострадавших от сильного наводнения для жителей Тулуна 2,5 тысячи новых домов в поселке Березовый.

«В поселке Березовый для пострадавших от наводнения жителей Тулуна построят 2,5 тысячи домов индивидуального проживания. Каждому хозяину выделят землю, по 15 соток», - цитирует его слова РИА Новости.

Губернатор отметил, что многоквартирные дома будут построены в поселке Угольщиков. На возведение домов уйдет не меньше года. Левченко также рассказал, что в новых районах будут располагаться детсады, школы и больницы.

Также губернатор рассказал, что затопленная зона станет лесопарковой.

Сильные дожди прошли в Приангарье в конце июня, после этого поднялся уровень воды в реках Ут, Бирюса, Уда, Кирей, Ия и Икейка. В связи с наводнением пострадало свыше 3 тысяч человек, более 450 госпитализировано. Жертвами паводка стали 25 человек.