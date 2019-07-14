Минобороны РФ сообщило о поставках следующей партии С-400 в Турцию

Анкара получила очередную партию компонентов российских систем С-400 «Триумф». Военно-транспортные самолеты с элементами зенитных ракетных комплексов на борту прибыли на территорию Турции в воскресенье, 14 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что поставка выполняется в соответствии с соглашениями, достигнутыми между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

В Министерстве напомнили, что зенитный ракетный комплекс является новейшей системой противовоздушной обороны. Она предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Первая партия С-400 «Триумф» прибыла 12 июля на авиабазу Мюртед в провинции Анкары. Турция решила купить четыре дивизиона. Планируется, что на вооружение турецкой армии система поступит уже в октябре, после доставки всех компонентов и их сборки.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году. США пытались воспрепятствовать сделке и угрожали Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения, в том числе исключением страны из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.