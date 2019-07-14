Последствия обрушения части торгового центра в Китае попали на видео
По предварительным данным, в результате ЧП в больницу были доставлены три человека.
© Видео: 幽幽青草湖funny Life, Youtube © Фото: 幽幽青草湖funny Life, Youtube
Несколько этажей обрушилось в торговом центре на юго-западе Китая. Инцидент произошел накануне, 13 июля, около 20.20 по местному времени.
Общая площадь обрушения составила 100 квадратных метров, сообщает China.org.cn со ссылкой на местных властей.
В настоящий момент на месте ЧП продолжаются разбор завалов и поисково-спасательные работы. Три человека уже доставлены в больницу. Точное число пострадавших пока не называется.