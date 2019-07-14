Впечатляющий водяной смерч проносится над Азовским морем: видео
Огромная воронка образовалась 13 июля в Азовском море в станице Должанской Ейского района.
© Видео: Кубанские новости, YouTube © Фото: Кубанские новости, YouTube
Водяной смерч увидели жители станицы Должанской Ейского района. Вихрь образовался над Азовским морем днем 13 июля.
Очевидцы сняли водяную воронку на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как высокий водяной столб, похожий на танцующий извивающийся хлыст, взмывает в небо.
Несмотря на то, что смерчи слабее обычных торнадо, они все равно представляют опасность для лодок и кораблей. К счастью, никто не пострадал.