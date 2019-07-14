В Чернобыле обнаружен опасный радиоактивный объект
По мнению экспертов, перевернутый автомобиль ЗиЛ несет большую опасность для людей.
© Фото: Станислав Гуменюк, zapovidnyk2018, Facebook
Радиоактивные остатки грузовика найдены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, они могут представлять опасность для жизни людей.
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в соцсети Facebook размеcтил снимок находки - перевернутый грузовой автомобиль ЗиЛ.
«Опасные находки на территории заповедника», - говорится в сообщении организации.
Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС получила статус открытой зоны. Украинский лидер отметил, что, по его мнению, Чернобыль должен быть открыт для ученых или историков. А для туристов в этом регионе создадут так называемый зеленый коридор.