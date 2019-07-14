«Шесть утра. Зарядка»: громкая музыка в колонии будит жителей Красноярска

Уже несколько лет жители одного из районов Красноярска просыпаются в шесть утра. Всему виной громкая музыка, которую включают во время зарядки в колонии.

Одна из местных жительниц записала происходящее на видео. Слышна громкая музыка и счет, под который заключенные делают упражнения.

«Шесть утра. Зарядка», - говорит за кадром автор ролика.

В ГУФСИН по региону обещали провести проверку, сообщил «ТВК Красноярск».