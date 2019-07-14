«Шесть утра. Зарядка»: громкая музыка в колонии будит жителей Красноярска
На шум жалуются жители одного из районов города.
© Видео: tvk6.ru
Уже несколько лет жители одного из районов Красноярска просыпаются в шесть утра. Всему виной громкая музыка, которую включают во время зарядки в колонии.
Одна из местных жительниц записала происходящее на видео. Слышна громкая музыка и счет, под который заключенные делают упражнения.
«Шесть утра. Зарядка», - говорит за кадром автор ролика.
В ГУФСИН по региону обещали провести проверку, сообщил «ТВК Красноярск».
«Если уровни шума в квартире действительно выше установленных норм, то Роспотребнадзор выдаст учреждению предписание об устранении нарушений, невыполнение которого влечет применение мир административной ответственности», - заявили в ведомстве.