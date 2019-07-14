Неестественно красное солнце взошло над Новосибирском
В городском планетарии это объяснили пожарами под Красноярском.
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Жители Новосибирска стали свидетелями необычного явления. Вечером 13 июля они увидели в небе неестественно красное солнце. Десятки его изображений появились в социальных сетях.
В новосибирском планетарии необычный цвет солнца объяснили пожарами в Красноярском крае. По словам замдиректора по научно-методической работе Ильи Орлова, согласно картам спутникового мониторинга горит вся восточная часть региона. Из-за этого в атмосфере появилось большое количество мелкодисперсной пыли.
«Мелкие частицы пыли и сажи лучше поглощают свет в желто-зеленой области спектра, а красный свет поглощается хуже, именно поэтому солнце сквозь пыль выглядит краснее, чем обычно», - цитирует NGS Орлова.