В Тверской области при крушении дельталета погибли двое человек
По предварительным данным, ЧП произошло 14 июля около 6 часов утра по московскому времени.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС РФ
В Тверской области произошло крушение дельталета, в результате которого погибли двое человек.
Обломки аппарата обнаружили в поле, вблизи деревни Киселево Кимрского района. По предварительным данным, авария произошла около шести часов утра 14 июля.
«На борту находились двое жителей Московской области 1972 и 1964 годов рождения, которые в результате крушения скончались. В настоящий момент на месте крушения работает следственно-оперативная группа», - сообщила «Звезде» старший помощник руководителя ММСУТ следственного комитета России Елена Марковская.
Правоохранители проводят проверку, им еще предстоит выяснить подробности случившегося.