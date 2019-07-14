Густой смог окутал Барнаул: видео

Барнаульцы жалуются на сильный смог и тяжелый запах в городе. Местные жители говорят, что дымка окутала всю территорию Барнаула.

Кадры природного катаклизма горожане выкладывают в социальной сети «ВКонтакте». Многие пользователи считают, что дым и гарь в Барнаул принес ветер от пожаров в Красноярском крае, где вовсю горят леса.

«Смог приличный стоит, и вонь больницей, аж горло режет, что это горит», - пишут в комментариях группы «Барнаул 22». «Конец света», - комментирует другой.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю подтвердили, что в Красноярском крае и Иркутской области горят леса и жители Барнаула и Алтайского края могут ощущать запах гари. Однако ведомство утверждает, что ситуация на контроле Роспотребнадзора и здоровью местных жителей ничего не угрожает.