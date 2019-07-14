Вин Дизель показал новую «семью» «Форсажа»
В новой киноленте франшизы «Форсаж» вновь снимутся актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.
© Видео: vindiesel, Instagram © Фото: FastFurious, Twitter
Вин Дизель представил актеров фильма «Форсаж-9», назвав команду семьей. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.
На опубликованной фотографии изображены как актеры новой части, так и те, кто сыграл в предыдущих лентах.
Среди них - Вин Дизель, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрис и Джон Сина.
Коллеги собрались поздравить с днем рождения Мишель Родригес. В честь праздника Вин Дизель преподнес имениннице торт.
Режиссером девятой части «Форсажа» стал Джастин Лин, являющийся автором четырех из восьми частей.