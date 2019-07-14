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МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Приангарья

Александра Арсентьева
12:46 14.07.2019
14 и 15 июля местами в южных, западных и центральных районах области выпадут мощные осадки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС России

Повышение воды на 15-45 сантиметров наблюдается в реках Уда, Ока и Ия в пострадавшем от паводка Приангарье.

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на реках Ока, Ия, Уда отмечается повышение уровня воды на 15-45 см. В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 см, отметки ниже критических», - говорится на сайте регионального главка МЧС.

По информации ведомства, 14 и 15 июля местами в южных, западных и центральных районах области выпадут мощные осадки, в отдельных районах - проливные дожди, грозы. Кроме того, наблюдается усиление северо-западного ветра при грозах до 11-16 метров в секунду.

Главк призвал жителей и гостей Иркутской области отказаться от туристических поездок в районах, где вероятен сход селей, а также избегать путешествий на дальние расстояния.

Паводок в Приангарье начался в конце июня. В результате него в 107 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,8 тысяч жилых домов, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Вода нанесла вред 22 автомобильным мостам. Жертвами наводнения стали 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.

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