После сильного дождя дороги Волгограда ушли под воду
Все муниципальные службы в связи с непогодой были переведены в режим повышенной готовности.
© Видео: Владимир Сиволапов, Kirill Sergeevich, ВКонтакте © Фото: Владимир Сиволапов, Kirill Sergeevich, ВКонтакте
Накануне в Волгограде буквально за пару часов выпало 9 миллиметров осадков, что составляет 23% от месячной нормы.
Из-за непогоды все муниципальные службы были переведены в режим повышенной готовности.
В связи с сильным дождем в городе ряд дорог оказались под водой. На основных магистралях автомобильное движение осуществлялось без осложнений, сообщает New Day, ссылаясь на пресс-службу мэрии.