После сильного дождя дороги Волгограда ушли под воду

В связи с сильным дождем в городе ряд дорог оказались под водой. На основных магистралях автомобильное движение осуществлялось без осложнений, сообщает New Day, ссылаясь на пресс-службу мэрии.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.