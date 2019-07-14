Автобус въехал в пассажирский самолет в Испании: кадры с места

В испанском аэропорту автобус дал задний ход и въехал в пассажирский самолет, стоявший на взлетно-посадочной полосе.

Кадры с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. В каком именно городе произошел инцидент, не уточняется. Также не сообщается, когда случилась авария.

Известно, что воздушное судно принадлежит компании Air Nostrum. Данных о пострадавших нет.