Автобус въехал в пассажирский самолет в Испании: кадры с места
Самолет принадлежит компании Air Nostrum. Данных о пострадавших нет.
© Видео: María, twitter © Фото: María, Twitter
В испанском аэропорту автобус дал задний ход и въехал в пассажирский самолет, стоявший на взлетно-посадочной полосе.
Кадры с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. В каком именно городе произошел инцидент, не уточняется. Также не сообщается, когда случилась авария.
Известно, что воздушное судно принадлежит компании Air Nostrum. Данных о пострадавших нет.