СК проверяет кадры с избиением девочки подростками под Пензой

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки подростками.

«По информации, размещенной в социальной сети, о конфликте между подростками в селе Вазерки Бессоновского района, имевшем место 10 июля, незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 116 УК РФ ("Побои")», - сказано в сообщении областного СУ СК России.

В рамках организованной проверки органом следствия будут установлены обстоятельства избиения несовершеннолетней девочки. Также следователи собираются дать правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В субботу в группе «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что 10 июля группа подростков от 12 до 14 лет из села Вазерки Бессоновского района Пензенской области привели ближе к железной дороге девочку из соседнего села, там один из них нанес ей удар кулаком, пнул и далее упавшую продолжил избивать ногами, после произошедшего девочку заставили извиняться. К сообщению были приложены фотоснимки, на которых запечатлена потасовка.