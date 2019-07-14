Под Саратовом пруд стал сине-зеленым после слива химикатов: видео
На поверхности водоема образовалась сине-зеленая пленка, часть химикатов осела на дно.
© Видео: Прокуратура Саратовской области, Instagram © Фото: прокуратура Саратовской области
Неизвестные слили химикаты в пруд возле села Губаревка в Татищевском районе Саратовской области.
Очевидцы обратились в надзорные органы после того, как увидели в пруду жидкость темно-зеленого цвета с сильным, неприятным запахом. На поверхности водоема образовалась сине-зеленая маслянистая пленка, часть химикатов осела на дно.
Прокуратура и заместитель министра природных ресурсов и экологии Борис Аксененко посетили «отравленный» пруд, сняли пробы воды и пообщались с местными жителями, обеспокоенными сливом отходов.
«По результатам исследования проб будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщается в Instagram прокуратуры Татищевского района.
В настоящее время стражи порядка занимаются поиском злоумышленников.