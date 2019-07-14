Прибой нарисовал смайлик в Австралии
Фотография появилась в одной из социальных сетей.
© Фото: walker3228 Instagram
В Сети появилось изображение смайлика, который нарисовал прибой. Его разместил фотограф Джон Уокер на своей странице в Instagram.
«Happyface», - подписал он изображение.
На кадре видно лестницу, которая спускается к песчаному берегу. Фотографу удалось поймать момент, когда вода еще не успела смыть смайлик из морской пены.
Судя по геометке, которую указал автор, кадр ему удалось сделать в Австралии.