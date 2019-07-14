Прибой нарисовал смайлик в Австралии

В Сети появилось изображение смайлика, который нарисовал прибой. Его разместил фотограф Джон Уокер на своей странице в Instagram.

«Happyface», - подписал он изображение.

На кадре видно лестницу, которая спускается к песчаному берегу. Фотографу удалось поймать момент, когда вода еще не успела смыть смайлик из морской пены.

Судя по геометке, которую указал автор, кадр ему удалось сделать в Австралии.