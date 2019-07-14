Под Челябинском перевернулись матрасы с семью не умеющими плавать людьми

На водохранилище в Верхнеуральском районе Челябинской области перевернулись матрасы с отдыхающими. Отмечается, что один из них не умел плавать. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Компания из семи человек отправилась плавать на надувных матрасах, причем, на одном разместились сразу пятеро.

Когда группа отдалилась на триста метров от берега, сильные порывы ветра перевернули матрасы. Компании удалось спастись благодаря тому, что рядом оказались инспекторы МЧС. Людей доставили на берег, отмечается, что в медпомощи они не нуждались.

Специалисты предупреждают: не игнорируйте информацию с неблагоприятным прогнозом погоды, поступающую от сотрудников МЧС, отправляясь на пляж.