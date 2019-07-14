На подтопленной территории Тулуна планируется создать парк

Власти Приангарья собираются обустроить лесопарковую территорию со спортивными площадками и дорожками в подтопленной во время паводка части города Тулуна. Об этом рассказал журналистам глава Иркутской области Сергей Левченко.

Тулун сильнее всего пострадал от паводков в Иркутской области. По информации на утро воскресенья, там остаются подтопленными 67 жилых домов.

«Так как принято решение о том, что никаких капитальных зданий строить не будут, то самый лучший вариант, который я предложил администрации города, - сделать там лесопарковую зону со спортивными сооружениями, дорожками и так далее. Это предложение принято и сейчас прорабатывается», - заявил Левченко, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам губернатора, в настоящее время идет работа по переводу этих земель в категорию затопляемых. В Тулуне есть официально утвержденные затопляемые территории, они были определены по прежним паводкам.

«Того, что произошло, нет ни в статистике, ни в истории, и мы, исходя из этого опыта, должны увеличить зону подтопления», - отметил Левченко.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. В 107 населенных пунктах области оказались подтоплены 10,8 тысяч жилых домов. Без электричества остались свыше 27 тысяч человек в 40 населенных пунктах региона. Из-за масштабного паводка пострадала инфраструктура электроснабжения, энергетики на протяжении более двух недель вели работы по ее восстановлению.