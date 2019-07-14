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Марсоход Curiosity сфотографировали с орбиты планеты

Татьяна Полуказакова
10:10 14.07.2019
Кадр был сделан, когда аппарат находился на глинистой территории горы в кратере Гейл.
Марсоход Curiosity сфотографировали с орбиты планеты
© Фото: NASA

Камера HiRISE сделала снимок марсохода Curiosity с орбиты. На снимке он выглядит маленькой точкой. Изображение появилось в Twitter-аккаунте NASA.

Сообщается, что фотография была получена еще 31 мая. В это время марсоход осматривал место под названием «Лесной залив» на глинистой территории горы в кратере Гейл.

Curiosity добрался до Марса в 2012 году. Предполагалось, что он будет работать два года, но аппарат функционирует до сих пор и передает снимки.

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