Марсоход Curiosity сфотографировали с орбиты планеты

Камера HiRISE сделала снимок марсохода Curiosity с орбиты. На снимке он выглядит маленькой точкой. Изображение появилось в Twitter-аккаунте NASA.

Сообщается, что фотография была получена еще 31 мая. В это время марсоход осматривал место под названием «Лесной залив» на глинистой территории горы в кратере Гейл.

Curiosity добрался до Марса в 2012 году. Предполагалось, что он будет работать два года, но аппарат функционирует до сих пор и передает снимки.