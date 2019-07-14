СМИ: Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Обаме

Подавший в отставку посол Великобритании Ким Дэррок заявил в телеграммах, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном якобы «назло» своему предшественнику Бараку Обаме.

Дипломат уверен, что у Белого дома нет стратегии по поводу того, что делать после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Дэррок считает, что Трамп решил расторгнуть договор только из-за того, что он подписан при Обаме.

Заявление посла было сделано после того, как министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не смог убедить Трампа не выходить из СВПД. Оно содержалось в телеграмме, которую Дэррок направил в Лондон в мае прошлого года, пишет The Daily Mail.

Британский дипломат ушел в отставку после того как секретные письма с его критикой администрации президента США просочились в СМИ. В телеграммах Дэррок называл американского лидера «некомпетентным», а его администрацию «неумелой». Трамп в ответ назвал посла «тупым парнем» и отказался с ним работать, а Дэррок покинул свой пост.