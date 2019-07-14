CМИ: Apple снимет сериал-конкурент «Игры престолов»
На производство контента потратят 150 миллионов долларов.
© Фото: apple.com
Компания Apple представит сериал, который уже сейчас окрестили конкурентом «Игры престолов».
Каждая новая серия обойдется фирме в 15 миллионов долларов. Всего же в первом сезоне планируют сделать десять эпизодов.
Проект, который создал британский кинематографист Стивен Найт, будет иметь название «See». Главную роль в нем исполнит звезда «Игры престолов» и Джейсон Момоа, пишет портал ferra.ru