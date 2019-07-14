На улицах Якутска «пасутся» слоны: видео
Животные вели себя спокойно, на прохожих не реагировали.
© Видео: Sakhapress Сетевое издание, YouTube © Фото: Sakhapress Сетевое издание, YouTube
В соцсетях появились кадры прогулки слонов по Якутску. Как рассказали авторы, видео снято на улице города 13 июля.
Жители города начали активно обсуждать размещенный ролик в комментариях под видео.
«Вот и по нашей улице слоны ходят, дождались», - написал один пользователь.
«Их там вообще кормят или нет?! Кожа да кости», - отметил другой.