ВСУ обстреляли фильтровальную станцию в Донбассе
Удар по объекту гражданской инфраструктуры произошел поздним вечером, 13 июля.
© Фото: Міністерство оборони України , Facebook
Украинские бойцы обстреляли район в пригороде Донецка, где располагается фильтровальная станция, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации.
«Вооруженные силы Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой с применением минометов калибром 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - рассказали в ДНР.
Весь персонал станции переместился в укрытия. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.
Стоит отметить, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.