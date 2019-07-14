Самую большую фигуру велосипеда из людей создали в Москве: видео

Ночной велофестиваль прошел в Москве вчера вечером, 13 июня. Фестиваль начался не с самого заезда, а с масштабного флешмоба, в ходе которого был установлен рекорд Гиннесса.

Более 2,5 тысячи человек выстроили самую масштабную в мире фигуру велосипеда на площади Васильевского Спуска.

По данным организаторов, прокатиться по ночной Москве захотели более 15 тысяч жителей.

Участники фестиваля проехали более десяти километров, начав с Кремлевской набережной. Также в их маршрут вошли Москворецкая набережная, Театральный проезд, Чистопрудный, Рождественский и Цветной бульвары, Олимпийский проспект, а финишировали велосипедисты на Суворовской площади.