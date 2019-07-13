Пострадавший в Якутии полицейский находится в тяжелом состоянии

Пострадавший в результате нападения в Среднеколымске полицейский прооперирован. Он был ранен 12 июня. Нападавший мужчина покончил с собой.

«Ночью прооперировали. Состояние - тяжелое. Находится в реанимации», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

12 июня сотрудники правоохранительных органов прибыли в Среднеколымск на вызов. По телефону женщина сообщила, что муж угрожает ей расправой. После прибытия силовиков, мужчина открыл огонь по патрульной машине. Раненого полицейского доставили в больницу. Росгвардеец погиб на месте, а злоумышленник после этого застрелился. Возбуждено уголовное дело.