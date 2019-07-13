Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке грибов и как их правильно выбирать, чтобы не отравиться.

Ведомство предупредило, что грибы - это белковый продукт, однако такой белок усваивается организмом с трудом, поскольку в них содержится хитин, который вообще не переваривается. Людям с различными болезнями желудочно-кишечного тракта грибы даже противопоказаны, а детям до 14 лет их лучше вообще не давать.

При покупке на рынках следует быть внимательным и осторожным. Роспотребнадзор советует приобретать продукт только у проверенных продавцов.

«Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли», - сообщается на сайте ведомства.

Если грибы приобретаются в магазине, то они должны лежать в специальной заводской упаковке, которая должна быть целой и чистой, содержать информацию о товаре.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что грибы - это скоропортящийся продукт. Нужно обращать внимание на свежесть товара, грибы не должны быть дряблыми и подсохшими, в противном случае лучше отказаться от покупки.