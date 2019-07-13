Фабрику по пошиву одежды восстановили в Алеппо

В Алеппо восстановили фабрику по производству одежды. Предприятие находится в районе, который еще несколько лет назад считался крупнейшем промышленным центром города. Но во время войны боевики практически уничтожили его. После освобождения от террористов, фабрику, как и многие другие, пришлось восстанавливать практически с нуля.

«После войны начали восстанавливать свое производство. Ничего не было. Даже стены пришлось восстанавливать. Сейчас производим одежду для взрослых, пока только для нужд Сирии. Проблемы есть, но их потихоньку решаем, правительство помогает», - рассказал Ахмад Ходор, директор предприятия.

Сейчас главная проблема фабрики - это перебои с электроэнергией, которые происходят из-за того, что в республике еще не полностью восстановлены электросети. На фабрике трудятся в основном мужчины. Помогают и дети. Это одно из около 200 предприятий, которые восстановлены после войны. Почти каждый месяц открываются новые. Главная задача - обеспечить работой возвращающихся к мирной жизни людей.