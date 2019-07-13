Туристку из Германии нашли спустя три дня в лесу Забайкалья

Туристка из Германии перевернулась на лодке во время сплава по реке Чара в Забайкалье. Ее обнаружили через три дня в лесу. Об этом сообщил руководитель Каларского района Павел Романов.

Лодка перевернулась, когда туристка проходила пороги. У женщины уплыли все документы и деньги.

«Она три дня провела в лесу. Когда охотники и рыбаки возвращались, они и обнаружили ее там», - цитирует Романова «Чита.ру».

Женщину доставили в село Чара. Выяснилось, что она родилась в Москве, но живет в Германии. Ей удалось связаться с родственниками и посольством. Теперь туристка ждет документы, чтобы уехать домой.