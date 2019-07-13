Во Владивостоке появилось «оранжевое» море

Во Владивостоке часть моря приобрела оранжевый цвет. Произошедшее жители сняли на видео и выложили в сеть, теперь пользователи гадают, чем может быть вызвано такое изменение привычного вида воды.

«Это вроде как цветение какой-то водоросли», - пишет maksyl8387

«Море загажено всякой хренью, вот и итог», - предполагает weda_1212

«Это либо водоросли зацвели, либо микроскопические рачки вывелись, есть такие типа криль», - сказала tantosina.

По словам специалистов, которые приводит PRIMPRESS, это цветение водоросли Noctiluca scintillans. Они выделяют вещество такого цвета, которое и выходит к берегу.