Сколы и разбитые стекла: изрешеченную пулями патрульную машину в Якутии показали на видео

В Среднеколымске мужчина застрелил росгвардейца и ранил полицейского, после чего свел счеты с жизнью. Нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в пятницу 12 июля.

В тот день стражи порядка приехали на помощь местной жительнице. По телефону женщина рассказала, что поссорилась с мужем, и он угрожает ей расправой. Когда силовики прибыли по адресу, разъяренный супруг открыл огонь по патрульной машине из карабина «Тигр».

Сотрудник Росгвардии погиб на месте, а полицейский получил ранения, но выжил, его доставили в больницу. Злоумышленник застрелился на месте.

На YouTube-канале Следственного комитета РФ опубликованы кадры обстрелянного автомобиля: на машине вмятины, пулевые отверстия, разбиты стекла, в салоне следы крови. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.