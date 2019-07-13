Госкомиссия разрешила запуск «Протон-М»
Ракету-носитесь с космическим телескопом запустят с Байконура 13 июля. Ранее в Роскосмосе перенесли пуск из-за замечаний к ней.
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Госкомиссия назначила запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» 13 июля. Она должна вывести на орбиту астрофизическую космическую обсерваторию «Спектр-РГ».
«13 июля 2019 года запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и российской астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ"», - заявлено на сайте Роскосмоса.
В корпорации добавили, что запуск запланирован в 15.31 по московскому времени.
«Протон-М» должны были запустить накануне, но старт отложили из-за замечаний к ракете.
«Спектр-РГ» - это совместный проект России и Германии. Обсерватория создаст детальную карту неба в рентгеновском диапазоне длин волн.