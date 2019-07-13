В Тыве из-за паводка затопило 80 участков с домами и огородами

В Тыве в воде оказались 80 участков с домами и огородами – паводком, вызванным ливневыми дождями, подтопило село Хондергей.

На помощь жителям из столицы республики выехала аэромобильная группировка спасателей с лодками и мотопомпами.

В школе населенного пункта организовали пункт временного размещения, сейчас там находятся 23 человека - 18 детей и трое взрослых. Отмечается, что пострадавших нет.

Синоптики предупреждают: сильные дожди в этом районе могут продлиться еще три дня.