В Тыве из-за паводка затопило 80 участков с домами и огородами
Паводок спровоцировали ливневые дожди, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся еще три дня.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Тыве в воде оказались 80 участков с домами и огородами – паводком, вызванным ливневыми дождями, подтопило село Хондергей.
На помощь жителям из столицы республики выехала аэромобильная группировка спасателей с лодками и мотопомпами.
В школе населенного пункта организовали пункт временного размещения, сейчас там находятся 23 человека - 18 детей и трое взрослых. Отмечается, что пострадавших нет.
Синоптики предупреждают: сильные дожди в этом районе могут продлиться еще три дня.