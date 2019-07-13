Восстановлены события трагедии при переправе через реку в Тыве

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП в Тыве. ЧП произошло накануне.

В автомобиле УАЗ находились 12 человек, в том числе семь детей в возрасте 2-11 лет, сообщил СК.

«Во время пересечения реки Шуй из-за вышедшего из строя двигателя автомашина остановилась, ее начало уносить течением», - заявили следователи.

Двое мужчин и женщина выбрались из машины и пытались удержать ее на плаву. Но из-за сильного течения, по данным СК, машина перевернулась.

«Салон автомобиля, в котором находились дети и двое взрослых, быстро заполнился водой», - говорится в сообщении.

Выжить удалось двум мужчинам. Женщину унесло течением. Ее поиски в данный момент продолжаются.

На месте работает следственно-оперативная группа. Тела погибших доставили в город Ак-Довурак. Их осматривают следователи и судмедэксперты.